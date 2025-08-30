Російські війська, які перебували під Добропіллям Донецької області, оточені та ліквідовуються Силами оборони України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація під Добропіллям 30 серпня

За словами Трегубова, російські підрозділи, які пішли безпосередньо до Добропілля, були відрізані та перебувають в оточенні.

– Ці клішні краба були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго, – заявив речник ОСУВ Дніпро.

Згодом Трегубов розповів, що Сили оборони України відсікли ті дві клешні, які російські війська намагалися тягнути до Добропілля Донецької області.

Речник ОСУВ Дніпро зазначив, що у посадках ще залишаються групи окупантів, але вони вже відрізані від основного постачання, тому зараз лише питання часу, коли вони там закінчаться.

21 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що безповоротні втрати російських військ на Добропільському напрямку від початку стабілізаційних заходів становлять 1116 осіб.

