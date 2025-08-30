ЗСУ про ситуацію під Добропіллям: Підрозділи РФ там відрізані та в оточенні
Російські війська, які перебували під Добропіллям Донецької області, оточені та ліквідовуються Силами оборони України.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Ситуація під Добропіллям 30 серпня
За словами Трегубова, російські підрозділи, які пішли безпосередньо до Добропілля, були відрізані та перебувають в оточенні.
– Ці клішні краба були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго, – заявив речник ОСУВ Дніпро.
Згодом Трегубов розповів, що Сили оборони України відсікли ті дві клешні, які російські війська намагалися тягнути до Добропілля Донецької області.
Речник ОСУВ Дніпро зазначив, що у посадках ще залишаються групи окупантів, але вони вже відрізані від основного постачання, тому зараз лише питання часу, коли вони там закінчаться.
21 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що безповоротні втрати російських військ на Добропільському напрямку від початку стабілізаційних заходів становлять 1116 осіб.