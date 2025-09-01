С 1 сентября работники ТЦК и СП обязаны использовать бодикамеры. Стартует базовая общевойсковая подготовка для отдельных категорий граждан. Правительство разрешило бронировать работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях и изменило правила выезда мужчин 18-24 лет за границу.

Факты ICTV собрали основную информацию о мобилизации в сентябре 2025 года, которую стоит знать каждому.

Работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры

С 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

— Такие требования предусмотрены частью 6 статьи 22 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, и применяются с 17.07.2024 согласно закону № 3633-IX от 11.04.2024, — объясняет Александр Дубовой, адвокат и руководитель Адвокатского бюро Александра Дубового.

Об обязанности их применения представителями ТЦК и СП с сентября сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По оценкам Минобороны, в настоящее время около 85% работников ТЦК и СП обеспечены средствами видеофиксации.

Продолжается закупка дополнительного оборудования. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Проведение базовой общевойсковой подготовки (БОВП)

Также с 1 сентября для граждан, получающих высшее образование и планирующих поступить впервые на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или занять должности в органах прокуратуры, а также других граждан (по желанию) начинается базовая общевойсковая подготовка (БОВП).

Это определено статьей 10-1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, которая заменяет срочную службу.

— БОВП не является мобилизацией, это краткосрочная общевойсковая подготовка (3-5 месяцев) с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите отечества, независимости и территориальной целостности Украины, — рассказывает Дубовой.

После прохождения БОВП человек автоматически становится военнообязанным независимо от возраста. Однако до достижения 25 лет военнообязанные, прошедшие общевойсковую подготовку, могут быть призваны на военную службу только с их согласия.

От прохождения БОВП в высших учебных заведениях освобождаются граждане:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

которые уже проходили военную службу.

По словам военного юриста ЮК Приходько и партнеры Даниила Гончаренко, сейчас происходит синхронизация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг с другими государственными реестрами.

— Не так давно реестр Оберіг получил информацию из реестра с данными о внутренне перемещенных лицах. В соответствии с законодательством, военнообязанные должны встать на воинский учет по месту регистрации ВПЛ, — отметил юрист.

Поэтому, как пояснил Гончаренко, у многих будет установлено, что адрес фактического проживания отличается от адреса ВПЛ. Поэтому будет еще больше лиц, которые не встали на воинский учет в ТЦК и САП по адресу внутренне перемещенного лица.

— Такие мужчины будут объявлены в розыск на основании “непостановка на воинский учет вовремя”. Некоторые из них уже объявлены в розыск по данному основанию. Поэтому можно смело считать, что таких лиц будет еще больше, — отметил юрист.

Какие категории лиц подлежат мобилизации

По словам Дубового, категории лиц, подлежащих мобилизации с сентября, не изменились. Это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые годны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют оформленной отсрочки от призыва или бронирования.

Также могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые стали военнообязанными после прохождения срочной военной службы или являются офицерами запаса.

Невоеннообязанные мужчины от 18 до 25 лет могут быть приняты на военную службу во время мобилизации только с их согласия. Женщины до 60 лет также могут быть приняты на военную службу только добровольно.

Предусмотрены ли изменения во вручении повесток

Как было указано, с сентября все представители ТЦК и СП обязаны осуществлять видеофиксацию при вручении повесток.

ТЦК и СП могут направлять по почте повестки не только о вызове для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра, но и так называемые боевые повестки о призыве на военную службу и отправке к месту прохождения службы.

Кто может потерять отсрочку

По словам Дубового, в сентябре потерять отсрочку от мобилизации могут лица, у которых исчезли причины, на основании которых она была предоставлена.

— Если студент, аспирант или интерн завершил обучение, то право на отсрочку аннулируется. Также исчезает право на отсрочку при смене формы обучения (например, обучение становится заочным), — объясняет адвокат.

Кроме того, лица, ухаживающие за больными, теряют право на отсрочку, если человек, за которым осуществляется уход, умер или утратил потребность в уходе.

Отец троих детей может потерять отсрочку, если будет иметь задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Отец, который самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, теряет отсрочку в день достижения ребенком совершеннолетия.

Мужчина, у которого есть жена с инвалидностью I или II группы, теряет отсрочку при расторжении брака. Отсрочку также могут потерять лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательный повторный медицинский осмотр.

Категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, определены в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. В частности, это:

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

родители, содержащие троих и более несовершеннолетних детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за родственниками, которые в этом нуждаются;

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

имеющие супруга или родителей из числа лиц с инвалидностью;

студенты дневной или дуальной формы обучения (получающие высшее образование);

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время сдерживания вооруженной агрессии;

бывшие пленные;

забронированные на период мобилизации и на военное время.

По словам Дубового, это было определено постановлением правительства от 30 июля 2025 года № 916.

— Например, если военнообязанный или резервист уже прошел ВЛК и был признан годным к военной службе, то такая повестка вручается ему под личную подпись или направляется районным (городским) ТЦК и СП средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства, — отметил он.

В случае отказа от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии для отправки в воинскую часть в определенное в повестке время и место, такие лица несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Новые отсрочки в Резерв+

Министерство обороны продолжает расширять перечень онлайн-услуг для военнообязанных в Резерв+.

С 11 августа в Резерв+ появилась функция уплаты штрафа за неявку по повестке.

В Минобороны пояснили, что надлежащим образом врученной считается повестка, полученная лично или заказным письмом по почте.

После уплаты штрафа в приложении исчезает отметка о нарушении.

Уплата штрафа не освобождает от дальнейшего выполнения требований воинского учета. Повторное игнорирование повесток может стать основанием для уголовной ответственности.

Процедура оплаты выглядит так:

загрузить Резерв+;

перейти в раздел Штрафы онлайн;

подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК рассматривает обращение и направляет постановление. Штраф оплачивается в размере 8 500 грн (50% от полной суммы). На оплату дается 20 дней.

В случае неуплаты сумма штрафа возрастает до 17 тыс. грн, а в случае дальнейшей неуплаты — до 34 тыс. грн.

В обновленной версии Резерв+ появилась новая категория отсрочки — для супругов, где муж или жена имеют инвалидность I или II группы. Чтобы воспользоваться этой опцией, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или базе Пенсионного фонда.

Также обязательно должна быть запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Оформление занимает несколько минут. Необходимо:

в главном меню нажать на три точки;

выбрать пункт Подать запрос на отсрочку;

указать соответствующую категорию;

дождаться сообщения с результатом.

Еще одна новация касается работников образования и науки. Подать заявку на отсрочку в Резерв+ теперь могут научные, научно-педагогические и педагогические работники учреждений высшего, профессионального и профессионально-технического образования, сотрудники научных учреждений.

Для подтверждения права на отсрочку в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны быть указаны:

основное место работы;

ставка не менее 0,75;

принадлежность к кадровой группе образовательного процесса или административной преподавательской должности.

Подать запрос можно по той же процедуре – через меню приложения в разделе Запрос на отсрочку.

Контракт 18-24 для операторов БПС

Министерство обороны расширяет проект Контракт 18-24 для добровольцев. Предлагаются штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем.

Основные условия специального контракта для операторов БПС:

срок – 2 года;

обязательное участие в боевых действиях — не менее 12 месяцев;

служба на должностях рядового состава в ВСУ, НГУ и ГПСУ;

срок подготовки увеличен до 4 месяцев.

Участники проекта получают:

право на ипотеку под 0%;

бесплатное образование;

полный социальный пакет;

После завершения контракта — отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Также расширены категории военнослужащих, которые могут единовременно получить денежную помощь в размере 1 млн грн.

Это касается лиц, которые с 24 февраля 2022 года, в возрасте до 25 лет, присоединились к войску, служили в должностях рядового, сержантского и старшинского состава и по состоянию на 13 февраля 2025 года имели не менее 6 месяцев участия в боевых действиях.

Эта норма распространяется на:

срочников, которые после начала широкомасштабной агрессии заключили контракт;

военнослужащих, аттестованных к присвоению офицерского звания.

Бронирование работников критически важных предприятий

Правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий на прифронтовых территориях.

13 августа 2025 года Кабинет министров одобрил изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики.

Это расширяет возможности для сохранения кадрового потенциала предприятий в зонах боевых действий.

Бронирование до 100% военнообязанных распространяется на работников критически важных предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий без установленной даты завершения боевых действий.

Перечень таких территорий утверждает Министерство развития общин и территорий.

Введенные изменения будут способствовать устойчивому функционированию прифронтовых предприятий, сохранению рабочих мест и непрерывному выполнению задач в сфере обороны и жизнеобеспечения регионов.

Процедура бронирования остается неизменной:

предприятие должно быть включено в перечень критически важных по представлению уполномоченного органа;

заявления и уведомления подаются исключительно в электронном виде через портал Дія;

формирование и подача списков для бронирования осуществляется предприятием самостоятельно.

Мужчины в возрасте 18-24 лет могут выезжать за границу

26 августа премьер Юлия Свириденко сообщила об обновлении порядка пересечения государственной границы.

Отныне мужчины в возрасте 18-22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Это касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто в настоящее время находится за границей.

По словам правительства, цель изменений – сохранить максимально возможные связи украинцев с родиной. Новые правила начнут действовать со следующего дня после официального опубликования постановления.

Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине с 7 августа до 5 ноября 2025 года.

