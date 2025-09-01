Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом прекратить военные действия в Украине во время их встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Об этом сообщил Моди в соцсети X.

Моди попросил Путина прекратить войну в Украине

— Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта, — заявил индийский лидер во время встречи с главой Кремля.

В то же время Моди добавил, что сотрудничество Москвы и Дели важно не только для двух государств, но и для глобального мира, стабильности и процветания.

Напомним, что накануне визита в Китай Моди провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого украинский лидер заявил, что Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита.

Заявление Моди прозвучало в контексте более широкой дискуссии о будущем мировом порядке.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин призвал ШОС играть большую роль в защите регионального мира и стабильности, представляя собственное видение нового мироустройства.

Выступая на приветственном банкете саммита в Тяньцзине, Си заявил, что организация стала важной силой в продвижении построения нового типа международных отношений в условиях глобальных изменений.

Китайский лидер также провел ряд встреч с международными лидерами, в частности тепло приветствовал обеими руками Путина, уделив ему значительно больше времени, чем другим собеседникам.

