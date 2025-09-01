Правоохоронці вивчають мотиви вбивства народного депутата фракції Європейська солідарність, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Не виключено, що це було замовлення спецслужб Росії.

Сьогодні правоохоронці у Львові провели брифінг, де розповіли про підозрюваного та хід слідства.

Версії вбивства Парубія

Так, заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов повідомив, що наразі слідчі не виключають жодної версії вбивства Парубія.

Зараз дивляться

– На сьогодні ми вивчаємо мотиви, не прибираємо жодної з версій, продовжуємо працювати на усіх напрямках. Слідчо-оперативні групи опрацьовують окремі версії. Можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку РФ, – сказав Нєбитов під час спілкування із журналістами.

За його словами, підозрюваний чоловік мав певні обставини, за яких вчинив вбивство Андрія Парубія. Правоохоронці поки не коментують версії мотивів чоловіка, адже все ще тривають слідчі дії.

Хто вбив Парубія

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – житель Львова 1973 року народження. Чоловік не мав постійного місця роботи – задовольнявся тимчасовими підробітками.

На запитання журналістів, чому чоловік переховувався на Хмельниччині, Андрій Нєбитов сказав – цілком можливо, що підозрюваний потім хотів незаконно виїхати з України.

Заступник голови Нацполіції України також повідомив, що поки немає жодної інформації про можливих спільників підозрюваного.

– Цей злочин ретельно планувався, не один місяць. Шляхи відходу злочинця готували заздалегідь. Ми вважаємо, що є особи, які інструктувати підозрюваного, – наголосив Андрій Нєбитов.

У поліції також зазначили, що російський ворог чи не щодня намагається впливати на українське суспільство, хоче його дестабілізувати, зокрема, такими вбивствами.

Парубій не звертався за охороною

Заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов повідомив, що до Національної поліції нардеп Андрій Парубій не звертався за охороною.

До Служби безпеки України також не було звернень Парубія щодо надання охорони.

Коли суд над затриманим

Для підозрюваного у вбивстві Парубія прокуратура буде просити арешт без застави. Клопотання готують до суду.

– У нас є час. Його затримали вчора, сьогодні повідомили про підозру. Відповідно до законодавства, його мають доставити в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто у нас є або сьогодні, якщо встигнемо зібрати докази, або завтра ми подамо клопотання до суду, – зазначив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

30 серпня у Львові невідомий чоловік вистрілив у колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Внаслідок стрілянини Андрій Парубій загинув.

Нападник втік. Проте згодом чоловіка знайшли на Хмельниччині.

У Львові 1 вересня розпочнеться прощання з Андрієм Парубієм. Його поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.