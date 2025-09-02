Государственная служба по этнополитике и свободе совести обратилась в суд с иском о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский во время брифинга в Медиацентре Украина.

ГЕСС подала иск о ликвидации УПЦ МП

— Иск уже был подан в пятницу. Он подан, как прописано в законе, в Высший административный суд. Суд его рассмотрит, — отметил Еленский.

Он подчеркнул, что рассмотрение будет проходить в соответствии с предусмотренной законом процедурой. По словам главы службы, ДЕСС будет прилагать усилия, чтобы дело не было “утоплено” в юридическом спаме, поскольку уже фиксируются попытки такого влияния.

Еленский пояснил, что в случае, если суд удовлетворит иск, Киевская митрополия УПЦ МП потеряет статус юридического лица и право на субъектность.

— Это означает, что у приходов этой церкви не будет центра в лице Киевской митрополии. В то же время это не означает, что приходы должны переходить в другую церковь. Государство этого не требует. Если они захотят, они могут оставаться независимыми, — подчеркнул глава ГЕСС.

Напомним, 24 июля Киевская митрополия УПЦ МП получила по почте предписание с требованием устранить связи с Русской православной церковью в течение месяца, до 24 августа.

С 20 мая по 8 июля ДЕСС провела исследование о возможных признаках аффилированности Киевской митрополии УПЦ МП с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена согласно статье 3 закона Украины О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций.

По результатам проверки служба пришла к выводу, что Киевская митрополия УПЦ фактически является частью РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена.

В уставе митрополии имеются положения, свидетельствующие о ее принадлежности к УПЦ, связанной с Русской православной церковью. Также установлено, что РПЦ имеет право принимать обязательные решения для КМ в церковных и организационных вопросах, а руководители Киевской митрополии обязаны входить в органы управления РПЦ.

