Державна служба з етнополітики та свободи совісті звернулася до суду з позовом щодо припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомив голова ДЕСС Віктор Єленський під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

ДЕСС подала позов про ліквідацію УПЦ МП

– Позов вже був поданий у п’ятницю. Він поданий, як прописано в законі, до Вищого адміністративного суду. Суд його розгляне, – зазначив Єленський.

Він наголосив, що розгляд відбуватиметься згідно з передбаченою законом процедурою. За словами очільника служби, ДЕСС докладатиме зусиль, аби справа не була “втоплена” у юридичному спамі, оскільки вже фіксуються спроби такого впливу.

Єленський пояснив, що у разі, якщо суд задовольнить позов, Київська митрополія УПЦ МП втратить статус юридичної особи та право на суб’єктність.

– Це означає, що у парафій цієї церкви не буде центру в особі Київської митрополії. Водночас це не означає, що парафії повинні переходити до іншої церкви. Держава цього не вимагає. Якщо вони захочуть, вони можуть залишатися незалежними, – підкреслив голова ДЕСС.

Нагадаємо, 24 липня Київська митрополія УПЦ МП отримала поштою припис із вимогою усунути зв’язки з Російською православною церквою упродовж місяця, до 24 серпня.

З 20 травня по 8 липня ДЕСС провела дослідження щодо можливих ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ МП з іноземною релігійною організацією, чия діяльність в Україні заборонена згідно зі статтею 3 закону України Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій.

За результатами перевірки служба дійшла висновку, що Київська митрополія УПЦ фактично є частиною РПЦ, діяльність якої в Україні заборонена.

У статуті митрополії наявні положення, що свідчать про її належність до УПЦ, пов’язаної з Російською православною церквою. Також встановлено, що РПЦ має право ухвалювати обов’язкові рішення для КМ у церковних та організаційних питаннях, а керівники Київської митрополії зобов’язані входити до органів управління РПЦ.

