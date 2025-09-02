Коли експертиза на всіх рівнях завершиться, контракт 18-24 може бути поширений на інші вікові категорії, ймовірно, і на мобілізованих у Збройних силах України.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

Паліса про розширення контракту 18-24

– Але найближчим часом це буде анонсовано. Щойно завершаться експертизи на різних рівнях, на базі контракту 18-24 буде запропоновано контракт для інших вікових категорій. Можливо, також для вже мобілізованих громадян у лавах ЗСУ, – сказав він.

За словами Паліси, цей контракт чітко дасть людям розуміння термінів служби, можливості змін, певних пільг та інших механізмів.

Як заявив заступник керівника Офісу президента України, треба бути дуже акуратними та уважно поставитись до всіх розрахунків. Він порівняв це з професією лікарів, для яких головне – не нашкодити.

Паліса стверджує, якщо стрілець віком від 18 до 24 років свого часу добровільно мобілізувався, чи був на контракті, який автоматично продовжили його до кінця особливого періоду, то він отримає все те саме у контексті фінансових мотиваторів, як і людина, яка прийшла на цей контракт нещодавно.

Він стверджує, що опрацьовується контракт навіть для мобілізованих старшого віку – від 25 років, щоб урівноважити всі ці питання.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що розуміє виснаження дуже багатьох людей – першочергово тих, хто служить від початку повномасштабного вторгнення. Паліса заявив, що найближчим часом всі ці зміни анонсують.

Він додав, що Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони проводять оцінку наявних спроможностей. Проте Паліса стверджує, що наразі можливості демобілізації немає.

Водночас він анонсував, що у контракті на базі 18-24, але з розширеною категорією від 25 до 60 років, буде закладено кінцевий термін служби.

Джерело : Суспільне

