В ближайшее время Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ анонсируют механизмы, которые позволят устранить все коррупционные моменты и справедливо подойти к вопросу мобилизации.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Что изменится в механизмах мобилизации в Украине

— Я впечатлен аналитической работой, которую Генеральный штаб за последние три месяца провел совместно с Министерством обороны, — утверждает заместитель руководителя Офиса президента.

Павел Палиса утверждает, что в первую очередь речь идет о наведении порядка в отношении всех категорий военнообязанных или граждан, подлежащих мобилизации.

По его мнению, это необходимо для разработки действенных механизмов, которые позволят максимально устранить все коррупционные моменты и справедливо подойти к вопросам мобилизации в целом, в частности упорядочить и автоматизировать все процессы.

Палиса отметил, что не хочет вдаваться в подробности, но в ближайшее время состоится анонс Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ об изменениях в механизмах мобилизации.

Он выразил надежду, что все процессы будут цифровизированы и автоматизированы, а возможные коррупционные риски сведутся к минимуму.

На уточняющий вопрос о том, повлияет ли это на ситуацию, когда представители ТЦК и СП прибегают к силовому задержанию людей на улицах, Палиса отметил, что эти изменения должны дать обществу ответ на запрос на справедливость и честность. Однако он не исключает, что это может иметь влияние.

— Но если говорить откровенно, то, о чем вы упомянули, не совсем верно. Если бы не усилия ТЦК, то противник уже давно стоял бы на левом берегу реки Днепр. Я не в одном интервью говорил, что защищать свое государство — не только конституционный долг, но и честь, — утверждает заместитель руководителя Офиса президента.

Источник : Суспільне

