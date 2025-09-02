Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит информационное алиби для ударов по украинской энергетике, предупреждает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

РФ готовит информационную кампанию-алиби для атак по энергетике

Заявлением в Пекине относительно того, что Россия “никогда не била по энергетике”, а лишь наносит удары в ответ на украинские атаки нефтяной отрасли, Путин готовит себе информационное алиби для дальнейших обстрелов украинских объектов.

– Это чистая ложь. С 2022 года Россия постоянно атакует украинскую энергетику, делает это системно, таким образом воюет против гражданских. Россияне атакуют, когда идет подготовка к зиме, а также непосредственно зимой. Также в этом году россияне не прекращали вообще никогда ударов по энергетике в отдельных регионах, которые граничат с РФ, — написал в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Отмечается, что сейчас Путин пытается прикрывать свои нынешние удары и лжет об ответе за НПЗ, хотя россияне первыми начали войну, атаки на энергетику и никогда их не прекращали.

— Обычный лжец. К сожалению, Путин регулярно участвует в информационных операциях России. Это часть очередной сделки, аудиторией которой являются Запад и Глобальный Юг, — отмечает руководитель ЦПД СНБО.

По словам Коваленко, это очередная попытка переложить ответственность за дальнейший террор украинцев на нас самих.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия бьет по энергетике, чтобы сорвать подготовку к зиме.

