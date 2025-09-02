Кремлівський диктатор Володимир Путін готує собі інформаційне алібі для ударів по українській енергетиці, попереджає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

РФ готує інформаційну кампанію-алібі для атак по енергетиці

Заявою у Пекіні щодо того, що Росія “ніколи не била по енергетиці”, а лише завдає ударів у відповідь на українські атаки нафтової галузі, Путін готує собі інформаційне алібі для подальших обстрілів українських об’єктів.

– Це чиста брехня. З 2022 року Росія постійно атакує українську енергетику, робить це системно, воює таким чином проти цивільних. Росіяни атакують тоді, коли йде підготовка до зими, а також безпосередньо взимку. Також цього року росіяни не припиняли взагалі ніколи ударів по енергетиці в окремих регіонах, які межують з кордоном РФ, – пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Зазначається, що наразі Путін намагається прикривати свої нинішні удари і обманює про відповідь за НПЗ, хоча росіяни першими почали війну, атаки на енергетику, і ніколи їх не припиняли.

– Звичайний брехун. На жаль, Путін регулярно бере участь в інформаційних операціях Росії. Це частина чергової операції, аудиторією якої є Захід та Глобальний Південь, – зазначає керівник ЦПД РНБО.

За словами Коваленка, це чергова спроба перекласти відповідальність за подальший терор українців на нас самих.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія б’є по енергетиці, щоб зірвати підготовку до зими.

