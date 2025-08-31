Реактивні дрони у Києві, сповільнення просування РФ на фронті і підготовка переговорів: головні події тижня

Загалом силами ППО у небі над Дніпропетровщиною було знищено 18 ракет та 20 безпілотників. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі вирувала пожежа у приватному будинку, господарській споруді.

До того ж, РФ напередодні опалювального сезону цілить по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, 27 серпня під обстрілом країни-агресорки опинилися об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України – на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Близько першої години ночі в Сумах удар дрона пошкодив обладнання на одній із ключових підстанцій, через що без світла залишилася значна частина міста та промислові об’єкти. На Полтавщині росіяни атакували об’єкти газотранспортної системи, спричинивши серйозні пошкодження.

Крім того, РФ вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, а обладнання серйозно пошкоджено.

— Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, а й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу, – сказав Зеленський.

Таким чином, цей тиждень укотре продемонстрував неготовність РФ припиняти вогонь.

Удар по кораблю ВМС України та ураження Буян-М РФ

Цього тижня було уражено один із кораблів Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинули двоє людей, також є постраждалі. Міноборони РФ та російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію, що йдеться нібито про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України Сімферополь, який стояв у гирлі Дунаю.

Як зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформація, чим саме вдарили по нашому кораблю, та чи підлягає він відновленню, з’явиться згодом.

Також Плетенчук не може підтвердити заяви російських пропагандистів про те, що нібито український корабель затонув унаслідок ураження.

Водночас є і гарна новина з моря. Поблизу окупованого Криму повітряними дронами було уражено російський корабель Буян-М. Він є носієм ракет Калібр дальністю до 2 тис. км, що дозволяє завдавати ударів по всій території України.

– Це 100% вказує на збільшення наших спроможностей. Найцікавіше, звичайно, якщо так говорити, звідки ці дрони запускались. Відповіді можуть бути різними. Але у будь-якому випадку це означає, що у ворога з’явилися проблеми, – розповів Олександр Мусієнко.

Зі свого боку авіаційний експерт Костянтин Криволап також наголошує, що такий успіх застосування дронів створюю росіянам додаткові проблеми у морі.

Атака російських НПЗ

Сили оборони двічі уражали НПЗ у Самарській області та Краснодарському краї РФ 28 та 30 серпня.

Зокрема, 28 серпня було уражено Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Це підприємство спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального для забезпечення армії загарбників. Річний обсяг перероблювання становить 6,25 млн тонн нафти.

Також було здійснена атака на Куйбишевський НПЗ у Самарській області. Він забезпечує пальним значну частину південних регіонів Росії. Підприємство випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники.

До того ж, 30 серпня було завдано удар і по НПЗ Краснодарський, який виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік – бензин, дизель, авіаційне пальне, якими забезпечуються Збройні сили РФ.

Крім того, під ударом опинився нафтопереробний завод Cизранський, який виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та бітум, обсяги перероблення до серпня 2025-го становили 8,5 млн тонн на рік.

Келлог у Києві та українська делегація у Нью-Йорку

На тлі активних переговорів за участі США, України та європейських країн щодо майбутніх гарантій безпеки для України спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог прибув до Києва.

Він взяв участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності України та молитовному сніданку. Зокрема, Келлог висловив сподівання, що 35-річницю Незалежності України святкуватимемо з миром.

Також спецпредставник президента США обговорив із українськими лідерами дипломатичні питання.

– Цей візит важливий, як фактор прояву солідарності з Україною. У ці дні до нас приїжджають партнери, які підтримують нашу країну. Приїзд Келлога з точки зору переговорів був важливий, оскільки став підготовчив у плані поїздки нашої делегації до США, – говорить політолог Володимир Фесенко.

Після візиту Келлога у Нью-Йорку відбулась зустріч очільника Офісу президента Андрія Єрмака зі спеціальним посланцем голови США Стівом Віткоффом.

За словами глави ОП, під час розмови ключовими темами стали координація дипломатичних дій та реалізація всіх домовленостей, досягнутих на саміті у Вашингтоні. До того ж, Єрмак запросив Віткоффа відвідати Україну.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця після завершення перемовин назвав зустріч плідною та підкреслив конструктивний тон діалогу.

Як зауважує Володимир Фесенко, ця зустріч також має проміжний характер. Вона визначила подальші кроки, перспективи зустрічі президента України Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та чи буде тристоронній саміт, чи є якийсь варіант компромісу для виходу з війни.

І наразі ми наближаємось до нового сплеску переговорної активності, яка, на думку політолога, відбудеться вже наступного тижня, після того, як Путін повернеться з Китаю.

Нова допомога Україні

З боку Німеччини, Норвегії, Белгії, США цього тижня були позитивні новини щодо надання допомоги Україні.

Так, віцеканцлер та міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина виділятиме Україні €9 млрд щороку протягом найближчих років. Також Німеччина разом з Норвегією профінансують системи Patriot разом з ракетами для нашої країни.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що обидві країни тісно співпрацюють, щоби посилити обороноздатність України та захистити цивільне населення від російських повітряних атак.

До того ж, прем’єр країни заявив про продовження військової підтримки України у 2026 році, зокрема виділення на це близько $8,5 млрд.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту в Одесу оголосив, що у найближчі місяці Бельгія планує передати Україні літаки F-16.

Крім того, цього тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль передав спецпосланцю Кіту Келлогу документи для підписання угоди про виробництво дронів, а це означає, що співпраця між країні продовжується.

За словами президента України Володимира Зеленського, для України та США надзвичайно важливо військове партнерство. Він назвав дві можливості: угоду про купівлю зброї та угоду щодо дронів, яка “може значно зміцнити наші арсенали”.

– Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн, – зазначив президент.

Зокрема, США схвалили продаж авіабоєприпасів для України на $825 млн. І що найголовніше – у пакеті ракети ERAM, які здатні розвивати швидкість до 3,5 Маха та подолати понад 240 км.

І як зазначає політолог Володимир Фесенко, це є дуже важливим для нас, як інструмент стримування Росії.

– Важливо наголосити, що за цей тиждень були оголошені пакети саме зброї. Отже, оскільки йдеться, зокрема, про американську зброю, яка буде закуповуватись за європейські гроші, зрозуміло – механізм взаємодії між нашими європейськими партнерами та США працює, – говорить політолог.

Таким чином, у ці дні була проявлена солідарність з Україною не лише на словах, а й у тому вигляді, який для нас наразі найбільш важливий і вирішальний – це зброя.

Обмін полоненими на День незалежності

У неділю, 24 серпня, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 146 наших людей, зокрема воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні.

Більшість із них були у полоні ще з 2022 року. Майже усі звільнені провели у полоні три роки.