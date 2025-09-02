Подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия суд отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Парубия

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому у убийств Парубия. Он отправлен под стражу на срок 60 суток без права внесения залога, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

— Подозреваемому по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без права внесения залога, — говорится в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Сейчас смотрят

Напомним, что во время заседания суда подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном, заявив, что РФ его не шантажировала и это его личная месть украинским властям.

Фото: Львовская обласная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.