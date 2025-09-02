Підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія суд відправив під варту на строк 60 діб без права внесення застави.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Парубія

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстів Парубія. Його відправлено під варту на строк 60 діб без права внесення застави, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

– Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі проінформували, що дії 52-річного львів’янина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, що під час засідання суду підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному, заявивши, що РФ його не шантажувала і це його особиста помста українській владі.

Фото: Львівська обласна прокуратура

