Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что ее страна будет продолжать оказывать Украине поддержку, в частности в военной и политической сферах.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Копенгагене.

Заявление главы правительства Дании о поддержке Украины

На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Копенгагене, которая состоялась после встречи лидеров Северо-Балтийской восьмерки (NB8), глава датского правительства сказала, что Дания и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

— Мы готовы продолжать нашу поддержку Украины. А это означает больше оружия, больше боеприпасов и больше санкций против России. Украинский народ борется каждый день, и именно вы сейчас защищаете Европу от российской агрессии, — подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, что главе Кремля нельзя доверять, ведь Путин не демонстрирует готовности к переговорам и продолжает кровавую войну против Украины.

— Я не верю, что Путин хочет мира, пока его не заставят, и мы не должны быть наивными. Если Россия сможет захватить хотя бы кусок территории, она на этом не остановится. Путин хочет гораздо большего. Именно поэтому мы должны усиливать давление на Россию, — призвала премьер-министр.

По ее словам, надежные гарантии актуальны не только для Украины. Перевооружение Европы также является необходимым ответом на вызовы безопасности в регионе.

Именно эти темы будут обсуждаться вместе с США и другими партнерами на встрече, которая состоится в Париже 4 сентября.

