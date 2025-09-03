Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен запевнила, що її країна буде продовжувати надавати Україні підтримку, зокрема у військовій та політичній сферах.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Копенгагені.

Заява очільниці уряду Данії щодо підтримки України

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Копенгагені, яка відбулася після зустрічі лідерів Північно-Балтійської вісімки (NB8), голова данського уряду сказала, що Данія і надалі підтримуватиме Україну.

— Ми готові продовжувати нашу підтримку України. А це означає більше зброї, більше боєприпасів і більше санкцій проти Росії. Український народ бореться щодня, і саме ви зараз захищаєте Європу від російської агресії, — наголосила Фредеріксен.

Вона додала, що очільнику Кремля не можна довіряти, адже Путін не демонструє готовності переговорів та продовжує криваву війну проти України.

— Я не вірю, що Путін бажає миру, поки його не змусять…Ми не повинні бути наївними. Якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території, вона на цьому не зупиниться. Путін хоче набагато більше. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію, — закликала прем’єр-міністр Данії. — зауважила прем’єр.

За її словами, надійні гарантії актуальні не лише для України. Переозброєння Європи також є необхідною відповіддю на виклики безпеки у регіоні.

Самі ці теми обговорюватимуться разом із США та іншими партнерами на зустрічі, яку проведуть у Парижі 4 вересня.

