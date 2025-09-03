Президент України Володимир Зеленський анонсував низку важливих зустрічей з міжнародними партнерами для координації сильних заходів тиску на Росію.

Про це він повідомив у своєму зверненні.

Зеленський відвідає Данію та Францію: що відомо

— Про необхідність сильних заходів тиску говоритимемо з партнерами цими днями. Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України, – заявив Зеленський.

Сьогодні ввечері запланований двосторонній формат зустрічі у Франції для координації зусиль.

Президент також повідомив про підготовку формату Коаліції охочих і нових кроків у відносинах з Євросоюзом та США.

— На кожен російський удар потрібна реальна відповідь, – наголосив український лідер.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон увечері 3 вересня у Парижі проведе зустріч із Зеленським напередодні засідання Коаліції рішучих 4 вересня.

За словами радника Макрона, французький президент планує підтвердити відданість зобов’язанням і готовність надати Україні гарантії безпеки.

Активна дипломатична діяльність відбувається на тлі прибуття до України міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, який координує з українським колегою Денисом Шмигалем питання наступного засідання у форматі Рамштайн у Лондоні 9 вересня.

