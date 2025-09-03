Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетно-дроновый обстрел Украины со стороны российской армии.

Он назвал эти удары показательными и заявил, что российский диктатор Владимир Путин таким образом демонстрирует свою безнаказанность. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский о ночной атаке 3 сентября

Глава государства сообщил, что все необходимые экстренные службы, энергетики и железнодорожники работают над ликвидацией последствий очередного массированного российского удара.

На этот раз было зафиксировано 526 средств поражения, среди которых более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основной мишенью стала гражданская инфраструктура – энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив и, как уже привычно для россиян, жилой сектор.

Зеленский отметил, что в разных регионах страны повреждены десятки жилых домов, продолжается ликвидация пожаров.

– Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию, — написал президент.

Зеленский добавил, что в ближайшие дни будет обсуждать с партнерами необходимость усиления давления на Россию.

Он отметил, что уже через несколько часов примет участие в саммите Украина – государства Северной Европы и Балтии в Дании, где готовят ощутимое усиление для Украины. Вечером запланирована двусторонняя встреча во Франции для координации усилий. Также готовятся шаги в рамках Коалиции желающих и новые договоренности с ЕС и США.

Зеленский подчеркнул, что на каждый российский удар должен быть реальный ответ.

