Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетно-дроновий обстріл України з боку російської армії.

Він назвав ці удари показовими та заявив, що російський диктатор Володимир Путін так демонструє свою безкарність. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський про нічну атаку 3 вересня

Глава держави повідомив, що всі необхідні екстрені служби, енергетики та залізничники працюють над ліквідацією наслідків чергового масованого російського удару.

Цього разу було зафіксовано 526 засобів ураження, серед яких понад 500 ударних дронів і 24 ракети. Основною мішенню стала цивільна інфраструктура – енергетичні об’єкти, транспортний вузол, гаражний кооператив і, як уже звично для росіян, житловий сектор.

Зеленський зазначив, що в різних регіонах країни пошкоджені десятки житлових будинків, триває ліквідація пожеж.

– Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію, – написав президент.

Зеленський додав, що найближчими днями обговорюватиме з партнерами необхідність посилення тиску на Росію.

Він зазначив, що вже за кілька годин візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії в Данії, де готують відчутне посилення для України. Увечері запланована двостороння зустріч у Франції для координації зусиль. Також готуються кроки в межах Коаліції охочих і нові домовленості з ЄС та США.

Зеленський наголосив, що на кожен російський удар має бути реальна відповідь.

