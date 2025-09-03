Президент Владимир Зеленский заявил, что фундаментом будущих гарантий безопасности для Украины станут мощные и многочисленные Вооруженные силы.

Об этом глава государства сказал 3 сентября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

Владимир Зеленский заявил, что основой в гарантиях безопасности должны быть ВСУ, а США готовы обеспечить механизм безопасности.

— Мы уже работаем в рамках Коалиции желающих и на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. У нас уже есть такая мощная основа в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии, подобные статье 5. И сегодня мы подробно обсудили это, а также возможный вклад каждой страны, — сказал Зеленский.

По словам президента, партнеры готовы определять свои вклады в сфере обороны на суше, море, в воздухе и киберпространстве.

Также он подчеркнул, что США готовы обеспечить механизмы безопасности.

— Также имеем сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховой механизм. Это очень важно, — говорит Зеленский.

Президент отметил, что на данный момент Украина имеет около 30 документов по гарантиям безопасности, однако этого недостаточно.

— По гарантиям безопасности: у нас есть около 30 документов по гарантиям безопасности, но они разные, они помогают во время войны, — считает Зеленский.

В то же время Украина настаивает на юридически обязывающих договоренностях, которые будут гарантировать стабильность и после окончания войны.

— Мы не хотели бы иметь никаких рисков после этой войны для Украины, для безопасности Европы независимо от того, кто будет лидером той или иной страны, — добавляет президент.

