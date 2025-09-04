У Парижі розпочалася відеоконференція за участі американського президента Дональда Трампа, президентів Франції та України Еммануеля Макрона й Володимира Зеленського, а також ще деяких учасників Коаліції охочих.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

Як і було заплановано, після 14 години лідери поновили свою роботу дзвінком президенту Трампу, повідомили у пресслужбі.

Після зустрічі Коаліції охочих

Так, після першої частини паризького саміту Коаліції охочих прем’єр-міністр Ірландії Міхеал Мартін зазначив, що переговори були зосереджені на досягненні подальшого прогресу в питанні гарантій безпеки для України.

За його словами, ці гарантії можуть мати різні форми, від миротворчих сил, до яких готові приєднатися деякі країни, до подальшого навчання українських Збройних сил.

Він також сказав, що Ірландія готова взяти участь у свого роду миротворчій місії.

Прем’єр Хорватії Андрей Пленкович також наголосив на необхідності продовжувати надавати всебічну допомогу Україні і підтримувати її прагнення щодо вступу до ЄС.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал зазначив, що, хоча Путін сподівається, що його ігри втомлять демократичний світ, єдність і рішучість країн довели протилежне.

Глава іспанського уряду Педро Санчес також закликав до трансатлантичної єдності, заявивши та закликав партнерів не йти на поступки російській агресії.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що гарантії безпеки України повинні забезпечувати реальне стримування, а не бути черговим Будапештським меморандумом.

Джерело : The Guardian

