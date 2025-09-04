26 країн погодилися розгорнути свої війська в Україні після закінчення війни.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Парижі.

26 країн готові надіслати до України військових

За словами Макрона, 26 країн готові надіслати своїх військових в Україну або надати засоби для захисту на землі, морі та у повітрі.

На його думку, основна мета цієї кампанії – не вести війну проти Росії, а гарантувати мир для України. Також послати стратегічний сигнал, щоб запобігти поновленню бойових дій.

Нагадаємо, в Єлисейському палаці в Парижі відбувся саміт Коаліції охочих, на якій головують президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Відкриваючи саміт, Макрон заявив, що лідери зібралися, щоб фіналізувати надійні гарантії безпеки для України та завершити всію роботу, яка була виконана протягом останніх тижнів.

Також у Парижі відбулася відеоконференція за участі американського президента Дональда Трампа, президентів Франції та України Еммануеля Макрона й Володимира Зеленського, а також інших учасників Коаліції охочих.

