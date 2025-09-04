Марина Мелехова, редактор ленты
Штраф за незаконное проникновение на военные объекты: о каких суммах идет речь
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который вводит административную ответственность за незаконное проникновение на военные объекты.
Самовольное проникновение на военные объекты: что известно об ответственности
Документ разработан с целью усиления безопасности оборонных объектов и защиты гражданского населения в условиях вооруженной агрессии РФ.
Правительство отмечает, что несанкционированный доступ к таким объектам представляет риск диверсий и может привести к тяжелым последствиям.
Законопроектом предусмотрено:
- установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, повторное правонарушение в течение года и совершение таких действий в условиях особого периода;
- наложение штрафов от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн) с конфискацией орудий правонарушения;
- предоставление полномочий Национальной полиции составлять протоколы по таким правонарушениям;
- рассмотрение дел передано в компетенции районных, городских и городских районных судов.
Принятие закона повысит защищенность военных объектов, снизит количество случаев несанкционированного проникновения и укрепит безопасность гражданского населения, считают в правительстве.
Источник: Минобороны
