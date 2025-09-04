Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который вводит административную ответственность за незаконное проникновение на военные объекты.

Самовольное проникновение на военные объекты: что известно об ответственности

Документ разработан с целью усиления безопасности оборонных объектов и защиты гражданского населения в условиях вооруженной агрессии РФ.

Правительство отмечает, что несанкционированный доступ к таким объектам представляет риск диверсий и может привести к тяжелым последствиям.

Законопроектом предусмотрено:

установление ответственности за самовольное проникновение на военные объекты, повторное правонарушение в течение года и совершение таких действий в условиях особого периода;

наложение штрафов от 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн) с конфискацией орудий правонарушения;

предоставление полномочий Национальной полиции составлять протоколы по таким правонарушениям;

рассмотрение дел передано в компетенции районных, городских и городских районных судов.

Принятие закона повысит защищенность военных объектов, снизит количество случаев несанкционированного проникновения и укрепит безопасность гражданского населения, считают в правительстве.

Источник : Минобороны

