Штраф за незаконне проникнення на військові об’єкти: про які суми йдеться
Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який вводить адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти.
Самовільне проникнення на військові об’єкти: яка відповідальність
Документ розроблено з метою посилення безпеки оборонних об’єктів та захисту цивільного населення в умовах збройної агресії РФ.
Уряд наголошує, що несанкціонований доступ до таких об’єктів становить ризик диверсій і може спричинити тяжкі наслідки.
Законопроєктом передбачено:
- встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти, повторне правопорушення протягом року та вчинення таких дій в умовах особливого періоду;
- накладення штрафів від 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8,5 тис. грн до 51 тис. грн) із конфіскацією знарядь правопорушення;
- надання повноважень Національній поліції складати протоколи за такими правопорушеннями;
- розгляд справ зараховано до компетенції районних, міських та міськрайонних судів.
Ухвалення закону підвищить захищеність військових об’єктів, знизить кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнить безпеку цивільного населення, вважають в уряді.
Джерело: Міноборони
