Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який вводить адміністративну відповідальність за незаконне проникнення на військові об’єкти.

Самовільне проникнення на військові об’єкти: яка відповідальність

Документ розроблено з метою посилення безпеки оборонних об’єктів та захисту цивільного населення в умовах збройної агресії РФ.

Уряд наголошує, що несанкціонований доступ до таких об’єктів становить ризик диверсій і може спричинити тяжкі наслідки.

Законопроєктом передбачено:

встановлення відповідальності за самовільне проникнення на військові об’єкти, повторне правопорушення протягом року та вчинення таких дій в умовах особливого періоду;

накладення штрафів від 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 8,5 тис. грн до 51 тис. грн) із конфіскацією знарядь правопорушення;

надання повноважень Національній поліції складати протоколи за такими правопорушеннями;

розгляд справ зараховано до компетенції районних, міських та міськрайонних судів.

Ухвалення закону підвищить захищеність військових об’єктів, знизить кількість випадків несанкціонованого проникнення та зміцнить безпеку цивільного населення, вважають в уряді.