Журналисты проекта Схемы разоблачили российские подразделения, которые используют против украинских военных запрещенное химическое оружие.

Об этом говорится в материале расследования.

Россия подписала и ратифицировала Конвенцию о химическом оружии. Международный договор предусматривает полный запрет производства и использования химического оружия, поскольку оно наносит вред окружающей среде и здоровью человека.

Российское химическое оружие в войне

Однако Россия не выполняет возложенные обязательства — ее войска с начала полномасштабного вторжения применяют химическое оружие против ВСУ. Кроме того, россияне модернизируют и масштабируют такое производство.

Так, Служба безопасности Украины зафиксировала более 10 тыс. химических атак против украинских военных – в основном это новейшие российские гранаты РГ-Во. На вооружении они появились в декабре 2023 года.

Газ в гранатах ядовит, и россияне этими веществами “выкуривают” украинских бойцов из укрытий, а затем убивают.

— Эффективностью этого оружия армия РФ хвастается на военных выставках и государственных телеканалах. Впрочем, официально в Кремле отрицают использование химического оружия в ответ на обвинения международного сообщества, — отмечают журналисты.

Производство химического оружия в РФ

По данным Схем, новую газовую гранату создал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии (НИИПХ), который с 2022 года находится под западными санкциями.

Но несмотря на санкции, предприятие получает компоненты для РГ-Во от ряда российских компаний, которые еще не оказались в санкционном списке. А из Китая, например, поступает сырье, которое может использоваться для изготовления фосфорных боеприпасов.

Журналисты Схем установили российские подразделения, которые имеют на вооружении химические гранаты РГ-Во. Также удалось получить переписку бойцов одной бригады, в которой приводятся доказательства системного использования запрещенных газовых гранат против украинских воинов.

По свидетельствам украинских военных, после контакта с токсинами очень жгло глаза, нос и рот, постоянно тошнило.

Россия в этой войне применяет тактику более чем столетней давности. Так, во время Первой мировой войны использовали химическое оружие, чтобы заставить солдат выйти из укрытия.

Гранаты с химическими ядовитыми газами, например, использует 114 отдельная мотострелковая бригада ВС России. Такие же гранаты применяет 136 мотострелковая бригада.

Служба безопасности Украины установила, что эта бригада в течение шести месяцев ежедневно получала приказы применять химические гранаты.

В июне сообщалось, что российские оккупанты на Северском направлении в течение трех недель использовали запрещенное химическое оружие против Сил обороны.

