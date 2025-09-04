Журналісти проєкту Схеми викрили російські підрозділи, які використовують проти українських військових заборонену хімічну зброю.

Про це йдеться у матеріалі розслідування.

Росія підписала та ратифікувала Конвенцію про хімічну зброю. Міжнародний договір передбачає повну заборону виробництва та використання хімічної зброї, адже це завдає шкоди довкіллю та здоров’ю людини.

Російська хімічна зброя у війні

Проте Росія не виконує покладені зобов’язання – її війська від початку повномасштабного вторгнення застосовують хімічну зброю проти ЗСУ. Крім того, росіяни модернізують та масштабують таке виробництво.

Так, Служба безпеки України зафіксувала понад 10 тис. хімічних атак проти українських військових – здебільшого це новітні російські гранати РГ-Во. На озброєнні вони з’явилися у грудні 2023 року.

Газ у гранатах є отруйним і росіяни цими речовинами “викурюють” українських бійців з укриттів, а потім вбивають.

– Ефективністю цієї зброї армія РФ хвалиться на військових виставках та державних телеканалах. Втім, офіційно в Кремлі заперечують використання хімічної зброї у відповідь на звинувачення міжнародної спільноти, – наголошують журналісти.

Виробництво хімічної зброї у РФ

За даними Схем, нову газову гранату створив російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії (НДІПХ), який під західними санкціями з 2022 року.

Та попри санкції підприємство отримує компоненти для РГ-Во від низки російських компаній, які ще не опинилися у санкційному списку. А з Китаю, наприклад, йде сировина, що може використовуватись для виготовлення фосфорних боєприпасів.

Журналісти Схем встановили російські підрозділи, які мають на озброєнні хімічні гранати РГ-Во. Також вдалося отримати листування бійців однієї бригади, в яких наводяться докази системного використання заборонених газових гранат проти українських воїнів.

За свідченнями українських військових, після контакту з токсинами дуже пекли очі, ніс та рот, постійно нудило.

Росія у цій війні застосовує тактику понад сторічної давнини. Так, під час Першої світової війни використовували хімічну зброю, щоб змусити солдатів вийти з укриття.

Гранати із хімічними отруйними газами, наприклад, використовує 114 окрема мотострілецька бригада ЗС Росії. Такі ж гранати застосовують 136 мотострілецька бригада.

Служба безпеки України встановила, що ця бригада впродовж шести місяців щодня отримувала накази застосовувати хімічні гранати.

У червні повідомлялося, що російські окупанти на Сіверському напрямку впродовж трьох тижнів використовували заборонену хімічну зброю проти Сил оборони.

