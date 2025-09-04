Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Силы обороны усиливают противодействие российским ударным дронам. Для этого разворачивается эшелонированная система противовоздушной обороны.

Такое заявление сделал Главнокомандующий ВСУ по итогам совещания.

Силы обороны усиливают противодействие вражеским дронам

По словам Сырского, в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию возможностей в направлении противодействия ударным дронам типа шахед.

Сейчас смотрят

— Наша общая задача — формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС, — написал Сырский.

Главнокомандующий заслушал доклады об эффективности работы подразделений БПЛА-перехватчиков, состоянии обеспечения техникой, а также определены шаги для повышения эффективности борьбы с ударными и разведывательными дронами противника.

Сырский подчеркнул, что направление ПВО важно для государства и для ВСУ.

— От результативности нашей системы антишахедов, от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла. Поэтому — продолжаем отбор личного состава для комплектования экипажей БПЛА-перехватчиков, формируем новые штатные подразделения, — подчеркнул Главнокомандующий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.