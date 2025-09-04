Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони посилюють протидію російським ударним дронам. Для цього розгортається ешелонована система протиповітряної оборони.

Таку заяву зробив Головнокомандувач ЗСУ зробив за підсумка наради.

Сили оборони посилюють протидію ворожим дронам

За словами Сирського, у Силах оборони України триває робота з нарощування спроможностей у напрямку протидії ударним дронам типу шахед.

– Наше спільне завдання – формувати більше таких екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та РЛС, – написав Сирський.

Головнокомандувач заслухав доповіді про ефективність роботи підрозділів БпЛА-перехоплювачів, стан забезпечення технікою, а також визначено кроки для підвищення ефективності боротьби з ударними та розвідувальними дронами противника.

Сирський наголосив, що напрямок ППО важливий для держави і для ЗСУ.

– Від результативності нашої системи антишахедів, від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому – продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів БпЛА-перехоплювачів, формуємо нові штатні підрозділи, – наголосив Головнокомандувач.

