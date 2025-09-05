В результате операции спецназа Главного управления разведки в Черном море были уничтожены вражеский катер, РЛС и оккупанты.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР Минобороны.

Уничтожен вражеский катер, РЛС и оккупанты в Черном море

Эксклюзивные кадры черноморской операции, которая состоялась в августе 2025 года, показали в ГУР.

Экипажи спецназа военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

катер типа БЛ-680;

РЛС Гарпун-Б;

РЭБ Гроза.

Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.

В начале августа стало известно, что украинские спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу в Черном море, в результате чего была уничтожена техника, личный состав и фортификации российских оккупантов.

