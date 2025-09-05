Операция ГУР в Черном море: уничтожены катер БЛ-680, РЛС и оккупанты
В результате операции спецназа Главного управления разведки в Черном море были уничтожены вражеский катер, РЛС и оккупанты.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГУР Минобороны.
Уничтожен вражеский катер, РЛС и оккупанты в Черном море
Эксклюзивные кадры черноморской операции, которая состоялась в августе 2025 года, показали в ГУР.
Экипажи спецназа военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.
В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:
- катер типа БЛ-680;
- РЛС Гарпун-Б;
- РЭБ Гроза.
Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.
В начале августа стало известно, что украинские спецназовцы совершили налет на Тендровскую косу в Черном море, в результате чего была уничтожена техника, личный состав и фортификации российских оккупантов.