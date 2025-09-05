Операція ГУР у Чорному морі: знищено катер БЛ-680, РЛС та окупантів
В результаті операції спецпризначенців Головного управління розвідки у Чорному морі було знищено ворожий катер, РЛС та окупантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони.
Знищено ворожий катер, РЛС та окупантів у Чорному морі
Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року, показали у ГУР.
Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.
У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:
- катер типу БЛ-680;
- РЛС Гарпун-Б;
- РЕБ Гроза.
Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.
На початку серпня стало відомо, що українські спецпризначенці здійснили наліт на Тендрівську косу в Чорному морі, внаслідок чого було знищено техніку, особовий склад і фортифікації російських окупантів.