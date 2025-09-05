В результаті операції спецпризначенців Головного управління розвідки у Чорному морі було знищено ворожий катер, РЛС та окупантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ГУР Міноборони.

Знищено ворожий катер, РЛС та окупантів у Чорному морі

Ексклюзивні кадри чорноморської операції, яка відбулася у серпні 2025 року, показали у ГУР.

Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії.

У результаті рейду із застосуванням FPV-дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожі:

катер типу БЛ-680;

РЛС Гарпун-Б;

РЕБ Гроза.

Крім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу.

На початку серпня стало відомо, що українські спецпризначенці здійснили наліт на Тендрівську косу в Чорному морі, внаслідок чого було знищено техніку, особовий склад і фортифікації російських окупантів.

