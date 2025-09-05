Наприкінці 2024 року активно обговорювався законопроєкт №9665, який передбачав посилення відповідальності за незаконну заготівлю деревини та зберігання дров без документів. Однак президент не підписав цей документ, тому у 2025 році продовжують діяти норми Лісового кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Вони чітко визначають, за яких умов дозволена заготівля дров, які документи потрібні, а також які правила діють для їх зберігання.

Яка відповідальність за зберігання дров без документів в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Яка відповідальність за зберігання дров без документів

У Центральному лісовому офісі повідомили, що не можна збирати сухостій, повалені дерева та хмиз. Такі ресурси можуть використовувати лише постійні лісокористувачі або власники лісів і лише за наявності лісорубного квитка — спеціального дозволу на заготівлю. Заготівля без цього документа вважається незаконною рубкою та карається відповідно до законодавства.

Ба більше, збирання сухостою без дозволу є порушенням, така деревина виконує важливу екологічну функцію, адже у ній мешкають комахи та дрібні тварини, а при гнитті вона збагачує ґрунт, сприяючи здоров’ю живих дерев.

Попри це, дикі ягоди, гриби, квіти та трави можна збирати без дозволу — але за умови, що не діє тимчасова заборона на відвідування лісів, яка введена майже по всій Україні через воєнний стан.

Юристи безоплатної правничої допомоги зазначили, що за незаконне збирання дров або інших лісових матеріалів передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Штрафу за зберігання дров без документів у законі не передбачено. Але є інші штрафи, які пов’язані з незаконною порубкою та заготівлею лісів.

Що це означає? Правоохоронці не мають права просто так зайти до приватного двору і перевіряти наявність документів на заготовлені заздалегідь дрова. Однак, якщо на дорозі буде зупинено автомобіль, завантажений деревиною, то виникнуть запитання щодо її походження. У такому випадку можлива як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, залежно від того, за якою статтею буде кваліфіковано правопорушення.

Відповідальність за зберігання дров без документів:

КУпАП стаття 64— порушення порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці. Сума штрафу від 102 до 238 грн. А для посадових осіб від 170 до 272 грн;

стаття 65 КУпАП — незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка. Карається штрафом від 510 до 1 020 грн. Для посадових осіб це від 2 550 до 5 100 грн. За повторне порушення протягом року призначають штраф від 1 020 до 1 530 грн, а для посадових осіб сума ще більша, від 10 200 до 15 300 грн;

стаття 65-1 КУпАП — знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових насаджень. Карається штрафом від 510 до 680 грн, а для посадових осіб від 1 020 до 1 530 грн;

стаття 66-1 КУпАП — знищення або пошкодження підросту в лісах. Штраф за це правопорушення від 51 до 102 грн, а для посадових осіб від 119 до 170 грн.

Також передбачена кримінальна відповідальність. У разі істотної шкоди дії можуть кваліфікуватися за статтею 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Це стосується навіть сухостою чи гілля, якщо збір кваліфікують як незаконну порубку в межах лісового фонду.

Покарання може бути таким:

Штраф від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 до 25 500 грн),

Арешт до 6 місяців,

Обмеження волі до 3 років,

Позбавлення волі до 3 років.

Рішення щодо форми покарання приймає суд з урахуванням обставин.

Кваліфікація дій громадян залежить від обсягу шкоди. Якщо йдеться про дрібне збирання хмизу, що не призвело до значних наслідків, це може не розглядатися як злочин. Але якщо завдано шкоди, наприклад, здійснено вирубку або вивезення деревини, то застосовується стаття 246 ККУ.

Як отримати лісорубний квиток

Дозвіл на заготівлю дров (лісорубний квиток) видається відповідно до Порядку, затвердженого Кабміном. Його можна отримати через органи виконавчої влади з питань лісового господарства або лісогосподарські підприємства, які мають право на розчищення лісу.

Для отримання квитка потрібно:

подати заяву (у тому числі — через Дію),

сплатити нормативний збір до місцевого бюджету.

Робота з лісовими ресурсами офіційно вважається небезпечною, тож самовільне втручання громадян — заборонене.

