6 сентября в Киеве произошел пожар на кондитерской фабрике Roshen.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает РБК-Украина.
Пожар на фабрике Roshen: что известно
По словам спикера ГСЧС Киева Павла Петрова, возгорание было незначительным и его удалось ликвидировать собственными силами фабрики еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
— Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный, и они сами справились. Предварительно, обошлось без пострадавших, — сказал Петров.
Напомним, в Днепровском районе Киева в многоэтажке произошел пожар. Огонь вспыхнул в 16-этажном жилом доме.
В результате пожара повреждены двери многоэтажки, закопчены стены и потолок мусоросборника.
В ГСЧС отметили, что пострадавших нет. Правоохранители выясняют причину пожара. Для ликвидации пламени привлекли 15 спасателей и четыре единицы основной и спецтехники.
Фото: Telegram-каналы