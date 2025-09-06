6 сентября в Киеве произошел пожар на кондитерской фабрике Roshen.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает РБК-Украина.

Пожар на фабрике Roshen: что известно

По словам спикера ГСЧС Киева Павла Петрова, возгорание было незначительным и его удалось ликвидировать собственными силами фабрики еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

— Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный, и они сами справились. Предварительно, обошлось без пострадавших, — сказал Петров.



Напомним, в Днепровском районе Киева в многоэтажке произошел пожар. Огонь вспыхнул в 16-этажном жилом доме.

В результате пожара повреждены двери многоэтажки, закопчены стены и потолок мусоросборника.

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет. Правоохранители выясняют причину пожара. Для ликвидации пламени привлекли 15 спасателей и четыре единицы основной и спецтехники.

