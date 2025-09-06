В ночь на 6 сентября (с 18.00 5 сентября) российская армия атаковала Украину 91 ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили ударные беспилотники из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, что на территории России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 68 вражеских БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на восьми локациях, падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

