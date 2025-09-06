Он может приехать в Киев: Зеленский отклонил приглашение Путина
Президент Владимир Зеленский отклонил предложение кремлевского диктатора Владимира Путина приехать в Москву для проведения переговоров о прекращении войны.
Об этом Зеленский сказал в интервью с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац для программы This Week.
Зеленский о приглашении Путина
– Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно подвергается ракетным ударам, атакам. Я не могу поехать в столицу этого террориста, – сказал Зеленский и подчеркнул, что Путин полностью это понимает.
Ранее президент Украины неоднократно заявлял, что Путин не хочет встречи с ним, поскольку продолжает вести войну в Украине. А в среду российский диктатор заявил, что никогда не был против встречи с Зеленским.
– Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится, – сказал Путин.
В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров: В конце концов, я собираюсь посадить их обоих в одну комнату.
15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Трамп поставил целью проведение трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины, а позже заявил, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится после визита украинского президента в Белый дом.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, очевидно, двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским не состоится.
По словам Зеленского, Путин играет в игры с Соединенными Штатами.
Ранее МИД Украины сообщил, что семь стран – Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива – готовы провести мирные переговоры с участием Зеленского и Путина.
– Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым для меня или для других, – сказал Зеленский в интервью.