Президент Владимир Зеленский отклонил предложение кремлевского диктатора Владимира Путина приехать в Москву для проведения переговоров о прекращении войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац для программы This Week.

Зеленский о приглашении Путина

– Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно подвергается ракетным ударам, атакам. Я не могу поехать в столицу этого террориста, – сказал Зеленский и подчеркнул, что Путин полностью это понимает.

Ранее президент Украины неоднократно заявлял, что Путин не хочет встречи с ним, поскольку продолжает вести войну в Украине. А в среду российский диктатор заявил, что никогда не был против встречи с Зеленским.

Сейчас смотрят

– Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится, – сказал Путин.

В августе американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров: В конце концов, я собираюсь посадить их обоих в одну комнату.

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Трамп поставил целью проведение трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины, а позже заявил, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского состоится после визита украинского президента в Белый дом.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, очевидно, двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

По словам Зеленского, Путин играет в игры с Соединенными Штатами.

Ранее МИД Украины сообщил, что семь стран – Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива – готовы провести мирные переговоры с участием Зеленского и Путина.

– Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым для меня или для других, – сказал Зеленский в интервью.

Источник : ABC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.