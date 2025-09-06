Він може приїхати до Києва: Зеленський відхилив запрошення Путіна
Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію кремлівського диктатора Володимира Путіна приїхати до Москви для проведення переговорів щодо закінчення війни.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю з головною кореспонденткою ABC News з міжнародних питань Мартою Раддац для програми This Week.
Зеленський про запрошення Путіна
– Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня зазнає ракетних ударів, атаки. Я не можу поїхати до столиці цього терориста, – сказав Зеленський і наголосив, що Путін цілковито це розуміє.
Раніше президент України неодноразово заявляв, що Путін не хоче зустрічі з ним, оскільки продовжує вести війну в Україні. А в середу російський диктатор заявив, що ніколи не був проти зустрічі із Зеленським.
– Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Ця зустріч відбудеться, – сказав Путін.
У серпні американський президент Дональд Трамп заявив, що хоче посадити Зеленського та Путіна за стіл переговорів: Зрештою, я збираюся посадити їх обох в одну кімнату.
15 серпня на Алясці відбулась зустріч Трампа та Путіна. Трамп поставив за мету проведення тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та України, а пізніше заявив, що двостороння зустріч Путіна та Зеленського відбудеться після візиту українського президента до Білого дому.
Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, очевидно, що двостороння зустріч між Путіним і Зеленським не відбудеться.
За словами Зеленського, Путін грає в ігри зі Сполученими Штатами.
Раніше МЗС України повідомило, що сім країн – Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки – готові провести мирні переговори за участю Зеленського й Путіна.
– Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним для мене або для інших, – сказав Зеленський в інтерв’ю.