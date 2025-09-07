Уже на этой неделе на технологической Ставке обговорят развитие ракетных программ, масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников, а также состояние мобильной связи в Украине.

Технологическая Ставка: какие вопросы будут обговариваться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров рассказал, что на следующей неделе будет проведена технологическая Ставка.

На повестке дня будут следующие вопросы:

развитие ракетных программ: баллистические, крылатые и зенитные системы;

масштабирование производства дронов-перехватчиков и дальнобойных беспилотников;

состояние мобильной связи в Украине – покрытие, качество, проблемные вопросы.

По словам Умерова, приоритет неизменен – защита украинских городов и расширение наших дальнобойных возможностей. Он отметил, что это вопросы, от которых напрямую зависит жизнь людей и результат на фронте.

