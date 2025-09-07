Вже цього тижня на технологічній Ставці обговорять розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників, а також стан мобільного зв’язку в Україні.

Технологічна Ставка: які питання будуть обговорювати

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров розповів, що наступного тижня буде проведена технологічна Ставкa.

На порядку денному наступні питання:

розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;

масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;

стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.

За словами Умєрова, пріоритет незмінний – захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Він зазначив, що це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті.

