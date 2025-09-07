Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку
Вже цього тижня на технологічній Ставці обговорять розвиток ракетних програм, масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників, а також стан мобільного зв’язку в Україні.
Технологічна Ставка: які питання будуть обговорювати
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров розповів, що наступного тижня буде проведена технологічна Ставкa.
На порядку денному наступні питання:
- розвиток ракетних програм: балістичні, крилаті та зенітні системи;
- масштабування виробництва дронів-перехоплювачів і далекобійних безпілотників;
- стан мобільного зв’язку в Україні – покриття, якість, проблемні питання.
За словами Умєрова, пріоритет незмінний – захист українських міст і розширення наших далекобійних можливостей. Він зазначив, що це питання, від яких безпосередньо залежить життя людей і результат на фронті.
