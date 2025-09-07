Патрульная полиция Киева обнародовала кадры с нагрудных камер во время атаки на Киев 7 сентября.

Видео обнародовали в Национальной полиции Украины.

Полиция показала кадры первых минут атаки на Киев

Правоохранители зафиксировали первые минуты после ночной атаки россиян на один из районов столицы.

— Мы снова всю ночь были рядом и спасали людей от вражеских обстрелов. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, мы обеспечивали проезд спецтранспорта, регулировали дорожное движение и эвакуировали граждан в безопасные места, — написали в полиции.

В результате комбинированной атаки повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили. Есть погибшие и раненые.

Во время выполнения заданий один из патрульных получил ранения. Правоохранителя госпитализировали.

В момент попадания ракеты экипаж перекрывал движение транспорта. Взрыв повредил служебный автомобиль.

Напомним, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ попала по зданию Кабмина.

Также в ночь на 7 сентября российская армия осуществила самую массированную атаку на Украину с начала полномасштабной войны, применив рекордное количество средств воздушного нападения.

