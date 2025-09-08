Во время масштабной атаки на Украину ночью 7 сентября в здание Кабинета министров, расположенное в центре Киева, попал не дрон-камикадзе Шахед, а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса Искандер. К счастью, ее боевая часть не взорвалась.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Удар по зданию Кабмина 7 сентября

В результате атаки на верхних этажах здания Кабмина произошел пожар — загорелось ракетное топливо.

В ту ночь россияне запустили по Украине девять крылатых ракет из ОТРК Искандер. Нашим силам ПВО удалось сбить четыре ракеты.

Вместе с ракетами враг атаковал Украину 810 дронами разных типов — сбить удалось 747 единиц. Летели еще четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 — их не сбили.

Посол ЕС Катарина Матернова утверждает, что в здание Кабмина попал Искандер с кассетным боеприпасом.

Она рассказала, что вместе с премьером Юлией премьер-министром Свириденко и министрами Андреем Сибигой и Игорем Клименко побывала на этажах, куда попала ракета.

По ее словам, в воздухе все еще чувствуется запах дыма.

— Я увидела это своими глазами: Путин точно знает, что делает. Баллистическая ракета Искандер, которая попала в Кабинет министров, была нацелена именно туда — в сердце правительства Украины. Нам показали значительные обломки самой ракеты. А также множество осколков от кассетных боеприпасов, внутри Искандера, — рассказала Катарина Матернова.

Она отметила, что только благодаря тому, что ракета не взорвалась, здание Кабмина не было разрушено.

Что известно о ракете 9М727 ОТРК Искандер

Для ОТРК Искандер используют ракеты 9М727, 9М728 и 9М729. В основном их обозначают как Искандер-К или Р-500. Считается, что ракета 9М727 является вариацией 3М-14 Калибр для наземного пуска.

Искандер-К россияне часто используют для ударов по украинским городам. Один из таких случаев — удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году.

Боевая часть российской крылатой ракеты Искандер-К составляет 450 кг. Для изготовления такой ракеты используют западные микрочипы из гражданских товаров, которые производятся в Китае.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

