Під час масштабної атаки на Україну вночі 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів, що у центрі Києва, влучив не дрон-камікадзе Шахед, а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу Іскандер. На щастя, її бойова частина не вибухнула.

Про це пише видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

Удар у будівлю Кабміну 7 вересня

Внаслідок атаки на верхніх поверхах будівлі Кабміну сталася пожежа – загорілося ракетне паливо.

Тієї ночі росіяни запустили по Україні дев’ять крилатих ракет з ОТРК Іскандер. Нашим силам ППО вдалось збити чотири.

Разом із ракетами ворог атакував Україну 810 дронами різних типів – збити вдалося 747 одиниць. Летіло ще чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 – їх не збили.

Посол ЄС Катаріна Матернова стверджує, що у будівлю Кабміну влучив Іскандер із касетним боєприпасом.

Вона розповіла, що разом із прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністрами Андрієм Сибігою і Ігорем Клименком побувала на поверхах, куди влучила ракета.

За її словами, у повітрі все ще відчувається запах диму.

– Я побачила це на власні очі: Путін точно знає, що робить. Балістична ракета Іскандер, яка влучила в Кабінет міністрів, була націлена саме туди — в серце уряду України. Нам показали значні уламки самої ракети. А також безліч осколків від касетних боєприпасів всередині Іскандера, – розповіла Катаріна Матернова.

Вона зауважила, лише тому що ракета не вибухнула, будівля Кабміну не була зруйнована.

Що відомо про ракету 9М727 ОТРК Іскандер

Для ОТРК Іскандер використовують ракети 9М727, 9М728 та 9М729. Здебільшого їх позначають як Іскандер-К або Р-500. Вважається, що 9М727 є варіацією 3М-14 Калібр для наземного пуску.

Іскандер-К росіяни часто використовують для ударів по українських містах. Один із таких випадків – удар по драмтеатру у Чернігові у 2023 році.

Бойова частина російського Іскандера-К важить 450 кг. Для виготовлення такої ракети використовують західні мікрочипи з цивільних товарів, які виробляються у Китаї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

