Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня Ставку верховного главнокомандующего, на которой рассмотрели прежде всего технологические вопросы.

Зеленский о Ставке 8 сентября

По словам Владимира Зеленского, во время Ставки обсудили наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства и поставок.

— Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего энергетики. Россияне сейчас снова концентрируют удары против нашей энергетики. Конечно, наши ответы на это есть и будут, но главное – это стабильность системы, – сказал глава государства.

Он рассказал, что были доклады об украинском производстве дронов – качество и количественные показатели.

Сейчас смотрят

Президент поблагодарил всех производителей, которые увеличивают поставки, в частности дальнобойного оружия.

Зеленский о ситуации на фронте

Владимир Зеленский заслушал сегодня доклады военных о фронте, обеспечении украинских сил. По его словам, наибольшее внимание уделяется Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.

— Постоянные российские удары по Херсону. Жесткие активные действия продолжаются и в приграничных районах Сумской области, — заявил глава государства.

Президент поблагодарил каждое украинское подразделение за стойкость и уничтожение российских оккупантов.

По итогам недели, он особо отметил воинов 79 и 82 десантно-штурмовых бригад, 92 отдельную штурмовую бригаду, 5 отдельную штурмовую, 14 бригаду оперативного назначения, а также 1, 33, 214, 225 и 425 отдельные штурмовые полки.

Зеленский о встрече в Рамштайне

Накануне Владимир Зеленский подробно беседовал с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

По его словам, это было длительное совещание по деталям обеспечения осени – зимы этого года и бюджета следующего.

Министр в эти дни будет на встрече в Рамштайне. Зеленский отметил, что они определили ключевые цели.

В частности, усиление ПВО – цель №1 для этого Рамштайна, в целом украинских контактов в Европе и США.

Как отметил президент, вместе с министром они определили приоритеты на 2026 год. Это касается как основных средств, которые нужны Силам обороны, так и средств.

Глава государства объяснил, что впереди много работы с партнерами Украины. По его мнению, в этой работе нужно быть одинаково эффективными – всем государственным институтам, каждому, кто контактирует с нашими друзьями в мире, и всем, кто работает на оборону.

— Украинская армия должна быть и будет неизменно сильной, — утверждает президент.

Зеленский о мобильной связи в Украине

На Ставке сегодня были доклады также об инфраструктуре связи в Украине – мобильная связь, защита сетей.

— Принципиально, чтобы во всех наших общинах был нормальный доступ к связи. По этому вопросу нужно еще поработать соответствующим структурам, — сказал Зеленский.

В то же время президент провел совещание с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром социальной политики Денисом Улютиным о выполнении социальных обязательств и подготовке следующего года в пределах бюджетных возможностей.

По мнению Зеленского, важно, что государство выполняет свои обязательства и обеспечивает все необходимые выплаты.

— Именно так будет и в дальнейшем. Это также одно из доказательств устойчивости и эффективности — даже во время полномасштабной войны Украина сохраняет свою социальную систему и осуществляет выплаты, — сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто помогает государству в этом, платит налоги, сохраняет рабочие места, обеспечивает оборону и украинцев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.