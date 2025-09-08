Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, на якій розглянули передусім технологічні питання.

Зеленський про Ставку 8 вересня

За словами Володимира Зеленського, під час Ставки обговорили наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва та постачання.

– Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи, – сказав глава держави.

Він розповів, що були доповіді про українське виробництво дронів – якість та кількісні показники.

Зараз дивляться

Президент подякував усім виробникам, які збільшують постачання, зокрема далекобійної зброї.

Доповнюється…

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.