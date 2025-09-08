Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Наявність систем ППО та захист енергетики: Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку верховного головнокомандувача, на якій розглянули передусім технологічні питання.
За словами Володимира Зеленського, під час Ставки обговорили наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва та постачання.
– Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи, – сказав глава держави.
Він розповів, що були доповіді про українське виробництво дронів – якість та кількісні показники.
Президент подякував усім виробникам, які збільшують постачання, зокрема далекобійної зброї.
