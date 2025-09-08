Ночью 8 сентября РФ массированно атаковала один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Атака на объект тепловой генерации в Киевской области: что известно

— Цель очевидна — причинить еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура — это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Над ликвидацией последствий попадания работают спасатели и энергетики.

В Минэнерго отметили, что о любых изменениях в энергоснабжении будут сообщать дополнительно.

В ночь на 8 сентября в Киевской области раздавались взрывы – силы ПВО отражали атаку вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Минэнергетики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.