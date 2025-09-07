Взрывы на Киевщине прогремели около 0:44 ночи 8 сентября. Регион находится под атакой российских БПЛА.

Взрывы на Киевщине 8 сентября: что известно

— Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, — отмечается в сообщении Киевской ОВА.

Жителей области призывают не пренебрегать правилами безопасности.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников из Черкасской области в Киевскую область (Белоцерковский район).

Также несколько групп БПЛА в Киевской области курсировали на Обухов.

Напомним, вечером 7 сентября в Киеве прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об ударных БпЛА с юга и востока в направлении столицы.

О последствиях атаки на Киев пока ничего не известно.

Ночью 7 сентября РФ атаковала Киев, в трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары. Больше всего пострадала многоэтажка в Святошинском районе.

По последним данным, погибли 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын, еще 20 человек получили ранения, в том числе беременная женщина и двое патрульных полицейских.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

