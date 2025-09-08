В ночь на 8 сентября РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. В частности, воздушные цели сегодня сбивали над Киевской областью.

А президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре проведет беседу с Владимиром Путиным и встречу с европейскими лидерами относительно урегулирования войны в Украине.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 8 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киевской области

После полуночи 8 сентября в Киевской области раздавались взрывы – силы ПВО отражали атаку российских БпЛА.

Вражеские дроны курсировали над областью сразу с нескольких направлений.

Воздушная тревога во всех районах региона была отменена только в 03:20.

Однако сейчас новая группа беспилотников движется над Черниговской областью в юго-западном направлении, поэтому вскоре снова могут объявить об опасности.

Ложная радиационная тревога в Кировоградской области

Поздно вечером 7 сентября в Кировоградской области ошибочно объявили о радиационной опасности.

Выяснилось, это произошло из-за технического сбоя в приложении Воздушная тревога.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал, что угрозы радиационной опасности на самом деле нет.

Трамп анонсировал разговор с Путиным и встречу с лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует очень скоро поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным, а также встретиться с лидерами европейских стран в Белом доме в начале недели.

Об этом он заявил на авиабазе Andrews, сообщает CNN.

— Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Смотрите, мы это решим – ситуацию между РФ и Украиной. Мы это сделаем, — заверил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что не в восторге от того, что там происходит, имея в виду вчерашний массированный удар РФ по Украине, однако в очередной раз выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

— Но я ими не доволен. Я не доволен тем, что связано с этой войной, — добавил президент США.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

