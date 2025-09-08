После 10 сентября украинцев на оккупированных территориях, которые не получили российский паспорт, будут считать нелегалами. Им грозит депортация из родного дома.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Принудительная паспортизация украинцев в оккупации

В марте 2025 года кремлевский диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому украинцев на оккупированных территориях, не получивших российский паспорт, должны депортировать, потому что они являются “нелегалами”.

По словам Ивана Федорова, на оккупированных территориях на сегодня выжить без российского паспорта почти невозможно, ведь без него:

нет доступа к медицине, даже экстренной;

невозможно получить водительское удостоверение;

дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав;

запрещено работать в большинстве сфер;

на блокпостах и во время обысков отсутствие российского паспорта — это повод для ареста;

не оформленную по российскому законодательству недвижимость забирают, потому что она считается бесхозной.

По словам Ивана Федорова, для оккупантов принудительная паспортизация является инструментом уничтожения идентичности украинцев, образа жизни и связи с Украиной.

В августе 2024 года россияне придумали новый способ паспортизации украинцев на оккупированных территориях – предлагают школьную форму в обмен на получение паспорта РФ.

Также без российского паспорта беременные украинки не могут встать на учет к врачу.

2 сентября сообщалось, что в Украину вернули группу украинских детей, которых удерживали на временно оккупированных территориях и в России.

