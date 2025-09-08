Після 10 вересня українців на окупованих територіях, які не отримали російський паспорт, будуть вважати нелегалами. Їм загрожує депортація з рідного дому.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Примусова паспортизація українців в окупації

У березні 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін видав указ, згідно з яким українців на окупованих територіях, які не отримали російський паспорт, мають депортувати, бо вони є “нелегалами”.

За словами Івана Федорова, на окупованих територіях на сьогодні вижити без російського паспорта майже неможливо, адже без нього:

немає доступу до медицини, навіть екстреної;

неможливо отримати водійське посвідчення;

діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав;

заборонено працювати в більшості сфер;

на блокпостах і під час обшуків відсутність російського паспорта – це привід для арешту;

не оформлену за російським законодавством нерухомість забирають, бо вона вважається “безхазяйною”.

За словами Івана Федорова, для окупантів примусова паспортизація є інструментом знищення ідентичності українців, способу життя та зв’язку з Україною.

У серпні 2024 року росіяни вигадали новий спосіб паспортизації українців на окупованих територіях – пропонують шкільну форму в обмін на отримання паспорта РФ.

Також без російського паспорта вагітні українки не можуть стати на облік до лікаря.

2 вересня повідомлялося, що в Україну повернули групу українських дітей, яких утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

