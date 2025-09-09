2 млн снарядов от ЕС: когда в Украину поступит очередная партия
До октября страны Евросоюза должны поставить Украине 2 млн артиллерийских снарядов.
Об этом во время выступления в Европарламенте сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Снаряды для Украины: заявление Каи Каллас
Каллас подчеркнула, что на сегодняшний день государства-члены ЕС предоставили уже почти €169 млрд финансовой поддержки Украине.
Такую сумму страны поставили с момента начала полномасштабной российской агрессии.
– Сейчас (страны-члены ЕС, – Ред.) также обеспечили 80% обещанных боеприпасов из 2 млн. Мы намерены обеспечить все 100% до октября, – рассказала глава.
По ее словам, это необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя и свое гражданское население, а также – дать отпор агрессии.
Russia has not broken Ukraine’s resolve.
It is not breaking ours either.
We now have met 80% of our 2 million rounds of ammunition target.
We aim for 100% by October.
Extract of my intervention in #EPlenary on Ukraine ↓ pic.twitter.com/bqEvkVohyA
— Kaja Kallas (@kajakallas) September 9, 2025
Напомним, в апреле Каллас сообщала, что собрана треть из обещанных 2 млн боеприпасов для Украины.
Между тем в Чехии сообщили, что в рамках так называемой “чешской инициативы” по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки для Украины до сентября.
Чешский президент Петр Павел ранее заявил, что его страна уже готовит поставки боеприпасов для Украины на 2026 год.