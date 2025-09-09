До жовтня країни Євросоюзу мають поставити Україні 2 млн артилерійських снарядів.

Про це під час виступу в Європарламенті сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

Снаряди для України: заява Каї Каллас

Каллас наголосила, що станом на сьогодні держави-члени ЄС надали вже майже €169 млрд фінансової підтримки Україні.

Таку кількість країни поставили від моменту початку повномасштабної російської агресії.

– Наразі (країни-члени ЄС, – Ред.) також забезпечили 80% обіцяних боєприпасів із 2 млн. Ми маємо на меті забезпечити усі 100% до жовтня, – розповіла очільниця.

За її словами, це потрібно для того, щоб Україна могла захистити себе та своє цивільне населення, а також – дати відсіч агресії.

Russia has not broken Ukraine’s resolve.

It is not breaking ours either. We now have met 80% of our 2 million rounds of ammunition target.

We aim for 100% by October. Extract of my intervention in #EPlenary on Ukraine ↓ pic.twitter.com/bqEvkVohyA — Kaja Kallas (@kajakallas) September 9, 2025

Нагадаємо, у квітні Каллас повідомляла, що зібрано третину з обіцяних 2 млн боєприпасів для України.

Тим часом у Чехії повідомили, що в межах так званої “чеської ініціативи” щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні постачання для України до вересня.

Чеський президент Петр Павел раніше заявив, що його країна уже готує поставки боєприпасів для України на 2026 рік.

