Во время Рамштайна лично будут присутствовать министр обороны Британии Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль, заседание пройдет в онлайн-формате.

Заседание Рамштайна пройдет онлайн

Контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется во вторник, 9 сентября, в онлайн-формате. На заседании будут лично присутствовать Хили, Писториус, Рютте и Шмыгаль, сообщили в Министерстве обороны Британии.

– Заседание состоится в виртуальном формате. Министр Джон Хили, министр Борис Писториус, министр Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будут присутствовать лично, – рассказал собеседник ЕвроПравды.

Он отметил, что начало заседания Рамштайна в Лондоне запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что это будет уже 30 Рамштайн, прошлое заседание состоялось 21 июля в онлайн-формате . К нему присоединились 52 государства и организации, а также прозвучали важные заявления о поддержке Украины.

О военной помощи объявили Германия (200 тыс. снарядов для зенитных установок Gepard), Канада ($20 млн на обслуживание украинских танков), Нидерланды (€200 млн на дроны-перехватчики и еще €125 млн – на обслуживание самолетов F-16). В то же время, Швеция подготовит новый пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия и техника.

