Є результати щодо нових систем протиповітряної оборони за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками подій 10 вересня.

Зеленський про ППО для України

За словами Зеленського, він очікує на детальний звіт міністра оборони України Дениса Шмигаля щодо підсумків зустрічі Рамштайн-30.

Зараз дивляться

– Сьогодні я був з ним на зв’язку. Є результати щодо нових систем ППО для України, – сказав президент.

Він розповів, що є готовність партнерів фінансувати надалі програму PURL для закупівлі американської зброї.

Водночас Київ домовляється з партнерами про додаткові кошти на виробництво української зброї, зокрема далекобійних дронів, щоб Російська Федерація відчула відповідь на війну, зазначив глава держави.

Крім цього, Україна працює над оснащенням наших бригад, стверджує президент.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.